Kilis'te Kar Yağışı Etkili

KİLİS'te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kilis'te sabah başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Gün boyunca eksini sürdüren kar yağışını fırsat bilen çocuklar, kartopu oynayıp, kayarak karın keyfini çıkardı. Kar nedeniyle zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı. Sürücüler kontrollü bir şekilde ilerlerken, daha önce tedbir alan belediye ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaptı.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS,