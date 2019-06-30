Kilis'te otomobil devrildi: 4 yaralı
1 saat önce
Kilis'te otomobil devrildi: 4 yaralıKilis'te, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Kilis
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:03 Kaynak: DHA
'te otomobil devrildi: 4 yaralı
Kilis'te, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
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S. yönetimindeki 80 BGZ 08 plakalı otomobil, Seve Barajı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile beraberindeki Zeliha S., Batuhan S. ve Gökhan S. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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