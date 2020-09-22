Kilis'te ruhsatsız iş yerlerine yönelik denetimler arttırıldı

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız, kayıt dışı faaliyet gösteren işyerlerine yönelik denetimlerini arttırdı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kent genelinde iş yeri açma ruhsatı bulunmayan iş yerlerine karşı denetimleri sürdürüyor.

Zabıta ekipleri, Özellikle halkın sağlığını tehdit eden, hiçbir kaydı olmayan işyerlerine yönelik çalışmalar yapıldığı, kaydı olmayan işyerleri kapatıldığı bildirildi. Kayıt dışı istihdamla mücadele de çalışmalarımız kararlılıkla devam ettiği bildirildi. - KİLİS