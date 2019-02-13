Son Dakika Haberleri: Kilis'te Sobadan Zehirlenen 2'si Çocuk 3 Kişi Toprağa Verildi

Kilis'te Sobadan Zehirlenen 2'si Çocuk 3 Kişi Toprağa Verildi

6 saat önce

KİLİS'in Musabeyli ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden aynı aileden 2'si çocuk 3 kişi gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kilis'te Sobadan Zehirlenen 2'si Çocuk 3 Kişi Toprağa Verildi, System.String[]
KİLİS'in Musabeyli ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden aynı aileden 2'si çocuk 3 kişi gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, dün Musabeyli ilçesine bağlı Zeytinbağı köyünde meydana geldi. Tunç ailesinden haber alamayan komşuları eve gittiğinde aile fertlerinin yerde hareketsiz yattığını görerek durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve jandarma, kapısını açarak girdikleri evde Beşir (2), Nazmiye (3), Şahinaz Tunç'un (70) hayatını kaybettiğini belirledi. Gazdan etkilenen Büşra Tunç (5) ile Suriye uyruklu Fatma Bekir (37) ise ambulansla götürüldüğü Kilis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.  

Yaşamını yitiren Beşir, Nazmiye, Şahinaz Tunç bugün Zeytinbağı köyünde ikindi vakti kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Tedavisi devam Büşra Tunç ve Fatma Bekir'in ise hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.

- Kilis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:02 Kaynak: DHA

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