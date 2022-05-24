"Türk Mutfağı Yemekleri Kitap Sergisi" açıldı - Son Dakika
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"Türk Mutfağı Yemekleri Kitap Sergisi" açıldı

24.05.2022 12:52

Kilis'te, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, "Türk Mutfağı Yemekleri Kitap Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Kilis'te, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, "Türk Mutfağı Yemekleri Kitap Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce İl Halk Kütüphanesi'nde kitap sergisi etkinliği yapıldı.

Sergide, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığı himayesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı ve Türkiye'deki birçok yörenin farklı yemeklerinin anlatıldığı kitaplar yer aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir, AA muhabirine, bundan sonra tüm Türkiye'de 21-27 Mayıs'ın Türk Mutfağı Haftası olarak kutlanacağını hatırlattı.

Kilis'te bu hafta kapsamında çeşitli faaliyetler yaptıklarını belirten Özdemir, "Bugün kütüphanemizde Türk mutfağından oluşan yemek kitapları sergisini açmış bulunuyoruz. Bütün vatandaşlarımızı bu sergimize bekliyoruz. Sergimizde özellikle Kilis'imize ait 3 yemek kitabı var. Çeşitli illerimize ait yemek kitaplarını sergiliyoruz." diye konuştu.

Sergi, cuma gününe kadar gezilebilecek.

Türk Mutfağı Yemekleri Kitap Sergisi açıldı
Türk Mutfağı Yemekleri Kitap Sergisi açıldı
Türk Mutfağı Yemekleri Kitap Sergisi açıldı
Türk Mutfağı Yemekleri Kitap Sergisi açıldı
Türk Mutfağı Yemekleri Kitap Sergisi açıldı
Türk Mutfağı Yemekleri Kitap Sergisi açıldı
Türk Mutfağı Yemekleri Kitap Sergisi açıldı
Türk Mutfağı Yemekleri Kitap Sergisi açıldı

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'Türk Mutfağı Haftası' etkinliklerinde yöresel ev yemekleri tanıtıldı 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliklerinde yöresel ev yemekleri tanıtıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yemek yaptı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yemek yaptı!
Kaynak: AA

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