Kilis'te Türk ve Suriyeli ailelere kıyafet yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilis'te Türk ve Suriyeli ailelere kıyafet yardımı - Son Dakika

Kilis'te Türk ve Suriyeli ailelere kıyafet yardımı

9 saat önce

Kızılay tarafından gerçekleştirilen "Çocuklar üşümesin" kampanyası kapsamında Kilis'te bulunan 6 bin 500 Suriyeli ile Türk vatandaşına kıyafet dağıtıldı.

Kilis'te Türk ve Suriyeli ailelere kıyafet yardımı, System.String[]

Kızılay tarafından gerçekleştirilen "Çocuklar üşümesin" kampanyası kapsamında Kilis'te bulunan 6 bin 500 Suriyeli ile Türk vatandaşına kıyafet dağıtıldı.


Kızılay Kilis Şube Başkanı Adnan Erdoğan, "Aile ve çocuklar üşümesin" kampanyası kapsamında Kilis'te bulunan 6 bin 500 Türk ve Suriyeli aileye kıyafet yardımı yaptıklarını kaydetti. Yardımların devam ettiğini belirten Erdoğan, "Türk ve Suriyeli vatandaşlara, kıyafet yardımı yaptık. Sadece merkez de değil, kırsaldaki 3 köyümüzde ihtiyaç sahipleri çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Demirışık, Doğançay ile Tahtalı köylerimizdeki tüm çocuklar giyecek ihtiyaçlarını karşılamış durumdayız" dedi.


Öte yandan yardımların Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile Gıda Bankasına kayıtlı vatandaşlara gerçekleştirildiği öğrenildi. - KİLİS

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:02 Kaynak: İHA
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