Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde polis ekiplerince durdurulan araçta ülkeye kaçak yollardan girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.
Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Sürücü H.M. hakkında yasal işlem başlatıldı.
- Kaynak: AA
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