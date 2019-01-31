Kilis'te Yurt Dışından Kaçak Getirilen 500 Hint Bülbülü Yakalandı
35 dakika önce
Kilis'te yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçirilmeye çalışılan 500 Hint bülbülü yakalandı.
Kilis
'te yasa dışı yollarla Türkiye
'ye geçirilmeye çalışılan 500 Hint bülbülü yakalandı.
Çobanbey Gümrük Müdürlüğü Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'ye girmek için gümrük sahasına gelen bir kamyonette şüphe üzerine arama yaptı.
Aramada, araçtaki kafeslerde 500 Hint bülbülü bulundu.
Olayla ilgili biri Suriye
uyruklu iki kişi hakkında, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlem başlatıldı.
Hint bülbülleri ise Gaziantep Hayvanat Bahçesi
'ne teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:00 Kaynak: AA
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