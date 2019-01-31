Son Dakika Haberleri: Kilis'te Yurt Dışından Kaçak Getirilen 500 Hint Bülbülü Yakalandı

Kilis'te Yurt Dışından Kaçak Getirilen 500 Hint Bülbülü Yakalandı

35 dakika önce

Kilis'te yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçirilmeye çalışılan 500 Hint bülbülü yakalandı.

Kilis'te Yurt Dışından Kaçak Getirilen 500 Hint Bülbülü Yakalandı, System.String[]
Kilis'te yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçirilmeye çalışılan 500 Hint bülbülü yakalandı.

Çobanbey Gümrük Müdürlüğü Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'ye girmek için gümrük sahasına gelen bir kamyonette şüphe üzerine arama yaptı.

Aramada, araçtaki kafeslerde 500 Hint bülbülü bulundu.

Olayla ilgili biri Suriye uyruklu iki kişi hakkında, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlem başlatıldı.

Hint bülbülleri ise Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:00 Kaynak: AA

Türkiye, Kilis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Kurum, Poşetin Ardından Pet Şişe Kullanımını da Azaltmak İçin Harekete Geçti Galatasaray'ın Aylardır Peşinden Koştuğu Alan Carvalho, Fenerbahçe'ye Önerildi!

Prof. Dr. İlber Ortaylı 'Doğru Türkçe' Eleştirisi: Rüyalarıma Giriyor Turizm Geliri Bir Önceki Yıla Göre 12,3 Artarak 29,5 Milyon Dolar Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 19:35:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kilis'te Yurt Dışından Kaçak Getirilen 500 Hint Bülbülü Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]