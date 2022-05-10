Kilis'teki 162 caminin halıları düzenli olarak yıkanıyor - Son Dakika
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Kilis'teki 162 caminin halıları düzenli olarak yıkanıyor

10.05.2022 16:06
Kilis'teki 162 caminin halıları düzenli olarak yıkanıyor

Kilis Belediyesi tarafından kentteki camilerdeki halılar düzenli olarak yıkanıyor.

Kilis Belediyesi tarafından kentteki camilerdeki halılar düzenli olarak yıkanıyor.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından camilerde temizlik çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi.

İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ve ekibine teşekkür etti.

Şahin, "Camilerimizin temizliğiyle alakalı hassasiyet gösteren hem belediyemize hem camilerimizin cemaatine ve din görevlilerimize de teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarında ilgililere başarılar temenni ediyorum." dedi.

Temizlik İşleri Müdürü Metin Gündoğmuş da il merkezi, merkez köyler, ilçeler ve ilçeye bağlı köyler olmak üzere 162 caminin halılarını son sistem yıkama cihazlarıyla ve ekiplerin özverili çalışmalarıyla temizlediklerini kaydetti.

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Abdurrahman Şahin, Kilis Belediyesi, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'teki 162 caminin halıları düzenli olarak yıkanıyor - Son Dakika


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