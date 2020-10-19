Kilis Valisi Recep Soytürk'ten "Muhtarlar Günü" mesajı - Son Dakika

Kilis Valisi Recep Soytürk, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında, demokrasinin ilk halkasını oluşturan muhtarların köy ve mahallede kamu hizmetlerinin yürütücüsü ve takipçisi olduğunu ifade etti.

Salgın döneminde de vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesinde muhtarların önemli katkılarda bulunduğunu belirten Soytürk, şunları kaydetti:

"Köylerinde ve mahallelerinde yaşadığı her türlü sorunun çözüme kavuşması için fedakarca görev yapan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, kıymetli muhtarlarımıza sağlık, mutluluk, esenlik ve başarılar diliyorum."