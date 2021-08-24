Üye Girişi
"Kilit" 27 Ağustos'ta vizyona girecek - Son Dakika

"Kilit" 27 Ağustos'ta vizyona girecek

24.08.2021 11:04

Mert Fırat'ın cinayet masası başkomiserini, Melisa Aslı Pamuk'un istihbarat ajanını canlandırdığı polisiye gizem filmi "Kilit", 27 Ağustos'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Mert Fırat'ın cinayet masası başkomiserini, Melisa Aslı Pamuk'un istihbarat ajanını canlandırdığı polisiye gizem filmi "Kilit", 27 Ağustos'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Çekimleri Ümraniye Netaş Stüdyoları'nda kurulan platonun yanı sıra İstanbul Adli Tıp Kurumu, Maslak, Beykoz, Fatih ve Şile gibi İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleştirilen film, 27 Ağustos'ta vizyona girecek.

Akmerkez'de yapılan özel gösterime filmin oyuncularının yanı sıra İdil Fırat, Ömer Faruk Sorak, Aslı Perker, Tuna Kiremitçi, Betül Arım, Melissa Karagöz, Zeynep Özyağcılar, Ekin Mert Daymaz, Tuan Tunalı, Miro Gerede Erkaya ve Gün Akıncı da katıldı.

Yönetmen Adil Oğuz Valizade, gösterim öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatta kendini ifade edebildiği tek yolun sinema olduğunu söyledi.

"Sinemanın çeşitlenmesi çok önemli"

Kardeşi Arif Valizade ile yaptıkları ilk filmleri "Kilit"in bir komedi filmi değil, polisiye ağırlıklı bir drama olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Dünyada da polisiyle çok sevilen, çok takip edilen bir tür olmasına rağmen maalesef ülkemizde çok fazla örneği yok. Türkiye'de film denildiğinde herkesin aklına ilk gelen şey tabii ki komedi oluyor. Bu konuda iyiyiz, çok güzel filmlerimiz de var, seviyoruz ama sinemanın çeşitlenmesi çok önemli. Türk sinema sektöründen bahsediyorsak sadece komedi filmleriyle bu işi kurtarmamız mümkün değil, çeşitlendirme yapmamız çok önemli. İşte biz de o çeşitlendirmenin ana akımdaki en önemli unsurlarından biri olan polisiye yapmaya çalıştık."

"Kilit" filminin hikayesinin ünlü polisiyle yazarı Agatha Christie'nin romanlarındaki tarza benzediğini ifade eden Valizade, "Bir hapishanede kameralar kayıt altında, kilitli kapılar altında bir sabah uyanıyoruz, 10 mahkum aynı saatte hiçbir iz olmadan ölmüş. İşte gizem kısmı burada başlıyor. Yani birinin silahını çekip birini öldürmesi gizemli değil. Burada kimin öldürdüğünü ve nasıl öldürdüklerini dahi bilmiyoruz. Katilin kim olduğunu merak ediyoruz ama nasıl olduğunu, neler yaşandığını da çok merak ediyoruz. İşte bu da işin gizem kısmı oluyor." değerlendirmesini yaptı.

"Filmden çıktıktan sonra mutlaka sorgulayacaklar"

"Karanlık Şehir Hikayeleri"nin bir seri olacağını ifade eden Valizade, serinin ikinci filminin yazar Cenk Çalışır'ın polisiyle romanı "Zehr-i Katil"in uyarlaması olacağı bilgisini verdi.

Valizade, izleyicilerin filmi merakla takip edeceğini düşündüğünü dile getirerek, "Filmden çıktıktan sonra mutlaka sorgulayacaklar. Çünkü biz hiçbir sorunun cevabını da net olarak vermiyoruz, hep sorular soruyoruz." dedi.

Merhamet, adalet ve empati duygusunun filmde öne çıktığını söyleyen Valizade, "Bunlarla ilgili çok ciddi sorgulamalar yapacaklarından eminim." diye konuştu.

Valizade, salgın tedbirleri nedeniyle vizyon tarihi ertelenen filmin izleyiciyle buluşuyor olmasından duyduğu memnuniyeti de ifade ederek, sinemaların ciddi önlemler alınarak açıldığını, hiç olmadıkları kadar temiz ve güvenli olarak sinemaseverlere kapılarını açtığını sözlerine ekledi.

"Kilit" filmi

Mert Fırat'ın cinayet masası başkomiserini, Melisa Aslı Pamuk'un ise bir istihbarat ajanını oynadığı filmin kadrosunda Mustafa Alabora, Timur Acar, Asuman Dabak, Tuğçe Karabacak, Melik Akkaya, Aykut Taşkın, Gökhan Tevek ile Doğan Keçin de yer alıyor.

Filmin senaryosunda Adil Oğuz Valizade ve Arif Valizade kardeşler ile polisiye roman yazarı Cenk Çalışır'ın imzası bulunuyor.

"Karanlık Şehir Hikayeleri" adlı serinin ilk filmi olarak seyircinin beğenisine sunulan filmin yönetmenliğini Adil Oğuz Valizade, yapımcılığını ise Arif Valizade üstleniyor.

Cezaevinde rutin bir sabah sayımında her koğuşta cesetlerle karşılaşılmasıyla başlayan film, olayın aydınlatılması için görevlendirilen istihbarat teşkilatında görevli Selin Korkmaz ile cinayet bürodan Başkomiser Erol Haktan'ın ölümlerin ardındaki gizemleri çözmek için çabalarını anlatıyor.

Kilit 27 Ağustos'ta vizyona girecek
Kilit 27 Ağustos'ta vizyona girecek
Kilit 27 Ağustos'ta vizyona girecek
Kilit 27 Ağustos'ta vizyona girecek
Kilit 27 Ağustos'ta vizyona girecek

Melisa Aslı Pamuk, Mert Fırat, Cinayet, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kilit' 27 Ağustos'ta vizyona girecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur zammına ilk yorum: Enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik 15:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur zammına ilk yorum: Enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik Beşiktaş, Alman ekibi Schalke'den Can Bozdoğan'ı kadrosuna kattı 14:54 Beşiktaş, Alman ekibi Schalke'den Can Bozdoğan'ı kadrosuna kattı Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde 14:46 Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde
Öğrenci evlerinin yoğun olarak bulunduğu Fatih'te, okulların açılmasıyla kiralar uçtu 14:40 Öğrenci evlerinin yoğun olarak bulunduğu Fatih'te, okulların açılmasıyla kiralar uçtu ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü 14:22 ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü 13:57 Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü
10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan adam, ayda 6 bin TL kazanıyor 13:44 10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan adam, ayda 6 bin TL kazanıyor Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş 13:11 Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş

Son Dakika Haberleri
14:56 Bahçede bulunan aracın alarmının ötmesine sinirlenen şahıs, 13 yaşındaki kız çocuğunu kovalayıp, kemerle dövdü
14:48 4 gün boyunca yalnız kaldı! Ormanlık alanda kaybolan 22 aylık bebek, dalların arasında bulundu
14:46 Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde
14:41 Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi
14:40 Öğrenci evlerinin yoğun olarak bulunduğu Fatih'te, okulların açılmasıyla kiralar uçtu
14:34 Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi
14:22 ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü
14:07 Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti
13:57 Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü
13:32 Galatasaray'ın yıldızı Hollandalı futbolcu Ryan'in paylaşımı kafaları karıştırdı
Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum         
15:03
Bahçede bulunan aracın alarmının ötmesine sinirlenen şahıs, 13 yaşındaki kız çocuğunu kovalayıp, kemerle dövdü Bahçede bulunan aracın alarmının ötmesine sinirlenen şahıs, 13 yaşındaki kız çocuğunu kovalayıp, kemerle dövdü         
14:57
4 gün boyunca yalnız kaldı! Ormanlık alanda kaybolan 22 aylık bebek, dalların arasında bulundu 4 gün boyunca yalnız kaldı! Ormanlık alanda kaybolan 22 aylık bebek, dalların arasında bulundu         
14:49
Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi         
14:41
Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi         
14:34
Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti         
14:07
Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'nın eşi sosyal medya hesabından hastane odasında paylaşım yaptı Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'nın eşi sosyal medya hesabından hastane odasında paylaşım yaptı         
13:51
Galatasaray'ın yıldızı Hollandalı futbolcu Ryan'in paylaşımı kafaları karıştırdı Galatasaray'ın yıldızı Hollandalı futbolcu Ryan'in paylaşımı kafaları karıştırdı         
13:33
Mahsun Kırmızıgül, küçük kızıyla birlikte atlattığı korona sonrası aşı karşıtlarına mesaj verdi Mahsun Kırmızıgül, küçük kızıyla birlikte atlattığı korona sonrası aşı karşıtlarına mesaj verdi         
12:32
Sosyal medyada yaptığı organik ürünleri paylaştı, hem ailesinin hem de köylü kadınların hayatına dokundu Sosyal medyada yaptığı organik ürünleri paylaştı, hem ailesinin hem de köylü kadınların hayatına dokundu         
12:27
"Asla oynamam" demişti! Cristiano Ronaldo, Manchester City'ye transfer oluyor         
12:23
Ali Koç, taraftarın Samatta'ya gösterdiği tepkiye kayıtsız kalmadı: Sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmalıyız Ali Koç, taraftarın Samatta'ya gösterdiği tepkiye kayıtsız kalmadı: Sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmalıyız         
11:51
Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor         
11:36
Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehber 81 ile gönderildi Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehber 81 ile gönderildi         
11:08
Suriyeli uyruklu şahıs, Suriyeli uyruklu şahıs, "Bavulunu topla, köye dönme zamanı" yorumuna karşılık, "Bence biz sizi göndereceğiz. Siz gideceksiniz" cevabını verdi         
10:42
Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu         
10:04
Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye pidecide hesap jesti: Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye pidecide hesap jesti: Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin         
10:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2021 15:06:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Kilit" 27 Ağustos'ta vizyona girecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement