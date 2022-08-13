Şehit Teğmen Ömer Bağra toprağa verildi - Son Dakika
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Şehit Teğmen Ömer Bağra toprağa verildi

13.08.2022 12:45
Şehit Teğmen Ömer Bağra toprağa verildi

Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşinde şehit olan Piyade Teğmen Ömer Bağra, memleketi Siirt'te düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşinde şehit olan Piyade Teğmen Ömer Bağra, memleketi Siirt'te düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra için memleketi Siirt'te cenaze töreni düzenlendi. Siirt 3. Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törene Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, askeri erkan, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören şehidin özgeçmişinin okunmasıyla başladı. Okunan duaların ardından şehidin cenazesi, katafalktan alınarak dualarla cenaze aracına bırakıldı. Şehit Bağra, Şirvan ilçesine bağlı Narlıkaya köyüne götürülerek gözyaşlarıyla toprağa verildi.


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Kaynak: DHA

Piyade, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Teğmen Ömer Bağra toprağa verildi - Son Dakika

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