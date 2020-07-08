Kilitlenen telefonunu biçimlendirirken emekli maaşını dolandırdılar - Son Dakika

Kilitlenen telefonunu biçimlendirirken emekli maaşını dolandırdılar

İzmir'de yaşayan memur emeklisi Erdal Davutoğlu, banka hesabından isteği dışında 3 bin 390 lirayı kendi hesabına yatıran zanlının yakalanması suç duyurusunda bulundu.

İzmir'de yaşayan memur emeklisi Erdal Davutoğlu, banka hesabından isteği dışında 3 bin 390 lirayı kendi hesabına yatıran zanlının yakalanması suç duyurusunda bulundu.

Son Dakika: Süper Lig'de 2020-21 sezonu 11 Eylül 2020'de başlayacak
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
ABD'de Asya kökenli aileye ırkçı tacizde bulunan Solid8 şirketinin CEO'su restorandan kovuldu

Çeşme'de yaşayan Davutoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada nisan ayında üniversitede okuyan çocuklarına para göndermek için cep telefonundan banka hesabına girmek istediğini, bu sırada telefonunun kilitlendiğini belirtti.

Hiçbir işlem yapılamaması nedeniyle telefonu biçimlendirmek zorunda kaldıklarını anlatan Davutoğlu, telefon tekrar açıldığında banka hesabına girdiğini ve 4 havale işlemi yapıldığını gördüğünü anlattı.

Şüpheli bir kişinin adına açılmış hesaplara 3 bin 390 lira para gönderildiğini ifade eden Davutoğlu, bankanın incelemesi sonucu banka hesabına İstanbul'da bulunan bir IP adresi üzerinden giriş yapılarak işlem yapıldığı, paranın yine İstanbul'daki bir ATM'den çekildiğinin ortaya çıktığını kaydetti.

Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu aktaran Davutoğlu, işlemlerin kendisi tarafından yapılmış gibi gözükmesi nedeniyle bankanın havale işlemini iptal etmediğini söyledi.

Dolandırılan paranın emekli maaşı olduğunu ve bununla 3 çocuğunun eğitim masraflarını karşıladığını anlatan Davutoğlu, şöyle konuştu:

"İlk işlem 22.18'de olmuş. Dördüncü işlem ise 22.26'da gerçekleşmiş. 1 aylık maaşım 8 dakikada gitti. Bir hafiye, dedektif gibi bu işin peşindeyim. O kadar mağdur insan var ki. Bu insanların çoğu yol yordam bilmeyen insanlar. Ben onların da sesi olmak için çalışacağım."

Tüketiciye "sosyal medya" uyarısı

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise bu tarz yöntemlerle yüzlerce insanın dolandırıldığını aktardı.

Özellikle sosyal medya üzerinden verilen "çekiliş" ilanlarıyla vatandaşların sahte linklere çekilmeye çalışıldığını, SIM kart kopyalama yönteminin de sıklıkla kullanıldığını anlatan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Tüketicilerimiz kesinlikle sosyal medya üzerinden banka şubelerine giriş yapmasınlar. Giriş yaparlarsa kimlik bilgileri, telefon bilgileri gibi bilgilere ulaşabilirler. SIM kartını kopyalayabilirler çünkü sosyal medyada taklit çok fazla. Bankaların görselleri kullanılarak adres çubuğundaki çok küçük bir değişiklik yaparak bilgilerinizi ele geçiriliyor. Kişisel bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın."

İzmir, Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 10:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilitlenen telefonunu biçimlendirirken emekli maaşını dolandırdılar - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 15:00 Polise maskesiz yakalanan vatandaş, ceza kesilince kendisini tokatladı 14:55 Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti 14:53 Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Her gün konuşmayalım, hayırlısı olsun 14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 11:14 Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 09:58 Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu 21:59 Maçta rakibiyle çarpışan rugby oyuncusu Sia Soliola'nın, kafatası kırıldı 19:27 Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
Son Dakika: Süper Lig'de 2020-21 sezonu 11 Eylül 2020'de başlayacak
17:27
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
17:07
ABD'de Asya kökenli aileye ırkçı tacizde bulunan Solid8 şirketinin CEO'su restorandan kovuldu
17:04
Son Dakika: Yükselişini sürdüren gram altın 400 lira seviyesini gördü
16:41
Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir
16:34
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
16:30
Koronavirüs denetiminde polisi gören vatandaşlar, sosyal mesafe düzenine geçmesi ilginç anlara sahne oldu
16:26
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
16:19
Domagoj Vida'nın menajeri, Beşiktaş'a 11 milyon TL'lik ihtarname gönderdi
16:18
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
15:56
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 17:53:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kilitlenen telefonunu biçimlendirirken emekli maaşını dolandırdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]