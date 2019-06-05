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Kilitli kapı için itfaiyeyi beklerken karşılarında belediye başkanını buldular

28 dakika önce

Kilitli kapı için itfaiyeyi beklerken karşılarında belediye başkanını buldularISPARTA - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bayram sabahı dışarıda kalınca itfaiyeden yardım isteyen aile, Belediye Başkanı Veli Gök'ü karşılarında görünce şaşkına döndü.

Kilitli kapı için itfaiyeyi beklerken karşılarında belediye başkanını buldular
ISPARTA - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bayram sabahı dışarıda kalınca itfaiyeden yardım isteyen aile, Belediye Başkanı Veli Gök'ü karşılarında görünce şaşkına döndü. Kapı önünde bekleyen aile, itfaiye kapıyı açmaya çalışırken Başkan Gök ile bayramlaştı.
Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, dün kılınan bayram namazı sonrasında İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. İtfaiyecilerin bayramını kutladığı sırada kilitli kapı ihbarı gelmesi üzerine Belediye Başkanı Gök de itfaiye ekipleriyle birlikte söz konusu adrese gitti. İstasyon Mahallesi'nde İlhan Tamer ve ailesinin kapı kapanınca dışarıda kaldıklarını öğrenen Belediye Başkanı Gök, kısa süre sonra itfaiyecilerle birlikte vatandaşın yanına ulaştı. İtfaiye ekibini bekledikleri sırada araçtan inen Başkan Gök'ü karşılarında gören aile şaşkına döndü. Başkan Gök, kapısı kilitlenen vatandaşlarla evleri önünde bayramlaşarak, ekiplerin müdahalesiyle kapının açılmasının ardından evden ayrıldı.
İtfaiyecilerle birlikte İtfaiye Müdürlüğüne giden Başkan Gök, birlikte yemek yedikten sonra ekiplerin sorun ve sıkıntılarını dinleyerek, bir süre sohbet etti.
Kilitli kapı için itfaiyeyi beklerken karşılarında belediye başkanını buldular
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 08:15 Kaynak: İHA
Isparta, Veli Gök, Eğirdir, 3. Sayfa
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