Kilyos'taki kazanın ardından kaybolan balıkçıları arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Kilyos'taki kazanın ardından kaybolan balıkçıları arama çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Kilyos açıklarında Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tankerle çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları 5. gününde devam ediyor.

Kilyos'taki kazanın ardından kaybolan balıkçıları arama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Kilyos açıklarında Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tankerle çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları 5. gününde devam ediyor.

Kilyos açıklarındaki çalışmalarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Alemdar gemisi su altı araması yaparken, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 1 helikopter, 2 bot ve 1 dalış timi su üstü araması yürütüyor.

Rusya'dan İzmir'e giden Rus bayraklı "GLARD 2" adlı tanker, 10 Ocak'ta Kilyos açıklarında Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesiyle çarpışmış, tekne kazanın ardından batmıştı.

Balıkçı teknesinde bulunan 6 kişiden 3'ü bölgedeki diğer balıkçı tekneleri tarafından kurtarılmış, 3 kişi ise kaybolmuştu.

Deniz Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı helikopter ve botlarla bölgede yapılan çalışmaların ardından, kayıp 3 balıkçıdan birinin cesedine ulaşılmıştı.

Ali Coşkun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:56 Kaynak: AA
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