Kim Jong-Un'dan Bürokrasiye Sert Uyarı

20.01.2026 10:26
Kuzey Kore lideri Kim, modernizasyon projesindeki aksaklıklar nedeniyle bir yetkiliyi görevden aldı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, fabrika denetimi sırasında yaptığı açıklamada, "Sorumsuz, kaba ve yetersiz yöneticiler nedeniyle modernizasyon projesi zorluklarla karşılaşmış" ifadelerini kullanarak, sorumlu olarak gördüğü Başbakan Yardımcısı Yang Sung Ho'yu görevden aldı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, "Ryongsong Makine Kompleksi" adlı fabrikayı denetleyerek, birinci etabı sona eren modernizasyon projesi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre; burada bir konuşma yapan Kim, modernizasyon çalışmalarında ve fabrikadaki makine üretim süreçlerinde görev alan işçi ve mühendislere özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. Bu projede önemli olan şeyin sadece bir fabrikanın modernize edilmesi değil, üst düzey yetkililerin Kore İşçi Partisi'nin (WPK) kararlarına yaklaşımının ve hazırlık düzeylerinin görülmesi olduğunu vurgulayan Kim, "İlerlemeyi engelleyen kökleşmiş sorumsuzluk ve bireysel korumacılık anlayışına ağır bir darbe vurulması gerekmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Kim'den üst düzey yetkililere sorumsuzluk suçlaması

Mevcut ekonomik yönetim kadrolarının ülke sanayisini teknolojik olarak geliştirme konusunda yetersiz kaldığını söyleyen Kim, "Sorumsuz, kaba ve yetersiz yöneticiler nedeniyle modernizasyon projesi zorluklarla karşılaşmış, insan kaynaklı gereksiz karışıklıklar yaşanmış ve önemli ekonomik kayıplar oluşmuştur" eleştirisinde bulundu. Yenilgi, sorumsuzluk ve pasifliğe alışmış anlayışlardan kurtulmanın gelişimin şartı olduğunun altını çizen Kim, bu nedenle Başbakan Yardımcısı Yang Sung Ho'yu görevden aldığını açıkladı.

Kim'den bürokrasiye sert mesaj

Söz konusu modernizasyon projesinin iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin 8. Kongresi'nde Kim Jong-un tarafından ilan edildiğini hatırlatan uzmanlar, görevden alma kararını bürokratik kadrolardaki yetersizliğe karşı verilen sert bir uyarı mesajı olarak yorumladı. Kim'in ayrıca bu yolla kendisine yönelik sadakati artırmayı hedeflediği belirtildi. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

Fuhuş iddialarına Bahçeli’den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
Bahçeli’den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Galatasaray’da kader günü
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi Haritaya dikkatli bakın
Deniz Akkaya tutuklandı
Özel jetteki Ayşe Sağlam’ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
