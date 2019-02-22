Son Dakika Haberleri: Kim Kardashian'dan Dev Giyim Markasına Şok Dava!

Kim Kardashian'dan Dev Giyim Markasına Şok Dava!

34 dakika önce

Kim Kardashian, adını ve fotoğraflarını izinsiz kullandığını iddia ettiği bir e-ticaret sitesine en az 10 milyon dolarlık dava açmaya hazırlanıyor.

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Kim Kardashian, adını ve fotoğraflarını izinsiz kullandığını iddia ettiği bir e-ticaret sitesine en az 10 milyon dolarlık dava açmaya hazırlanıyor.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:03 

Kim Kardashian, Magazin
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