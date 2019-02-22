Kim Kardashian'dan Dev Giyim Markasına Şok Dava!
34 dakika önce
Kim Kardashian, adını ve fotoğraflarını izinsiz kullandığını iddia ettiği bir e-ticaret sitesine en az 10 milyon dolarlık dava açmaya hazırlanıyor.
Kim Kardashian
, adını ve fotoğraflarını izinsiz kullandığını iddia ettiği bir e-ticaret sitesine en az 10 milyon dolarlık dava açmaya hazırlanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:03
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