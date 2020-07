Kim Kardashian'ın eşi Kanye West kimdir? ABD Başkanlığı adayı Kanye West'ini biyografisi

Amerikalı rapçi, şarkıcı, şarkı yazarı, prodüktör, girişimci ve moda tasarımcısı Kanye West, 8 Haziran 1997 tarihinde dünyaya geldi. The College Dropout adlı ilk albümü 2004'te piyasaya çıkmıştır, Late Registration 2005'te, ve üçüncü albümü, Graduation, 2007'de piyasaya çıkmıştır. İlk üç albümü sanatçıya birçok ödül (dokuz tane Grammy Ödülü dahil), olumlu eleştiriler ve ticari başarılar getirdi. Müzik hayatına yapımcı olarak başlayan Kanye West, kısa sürede rap şarkıcılığında yükselmeye başladı. 2004 yılında ilk albümü olan The College Dropout'u yayınladı.



2005'te düzenlenen Grammy Ödül Töreni'nde 10 tane ödüle aday gösterildi. The College Dropout, En İyi Rap Albümü ödülünü alırken, "Jesus Walks", En İyi Rap Şarkısı ödülünü West'e getirdi. Bunun dışında Alicia Keys'in seslendirdiği "You Don't Know My Name" parçasıyla En İyi R&B Şarkısı ödülünü sanatçıyla paylaştı. 2005'te ikinci albümü olan Late Registration'ı yayımladı. Albüm listelerde 1 numaraya çıkarak büyük başarılara imza attı. 2006'da Yılın Albümü Grammy Ödülü'nü alırken, 2006 MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde En İyi Hip-Hop Şarkıcısı ödülünün sahibi oldu. Aynı yıl canlı albüm Late Orchestration: Live at Abbey Road Studios yayımlandı.



2. single "Stronger" ile Amerika listelerinde 2, İngiltere listelerinde ise zirveye yerleşmeyi başardı. Parçaya çekilen video kliple de büyük beğeni toplayan başarılı müzisyen, albümden 3. single için T-Pain ile olan ortak çalışması "Good Life"ı seçti. 2007 Grammy Ödülleri'ne 8 kategoride aday olan sanatçı, bu sefer bunlardan ikisini evine götürmeyi başardı.



West, 2008 Brit Ödülleri Töreni'nde En İyi Uluslararası Erkek Şarkıcı ödülünün sahibi oldu. 2004 yılından beri ünlü model Alexis Phifer'la birlikte olan West, 2007'nin son aylarında nişanlandıklarını ve yakında evleneceklerini duyurmuştur. Fakat annesinin ani ölümü bu olayı dondurmuştur. Nitekim ikili 2008'in Mayıs ayında ayrıldıklarını açıklamıştır. Sebep olarak da Kanye'nin yeni turnesi "Glow In The Dark Tour"a yoğunlaşmak istemesidir. Sonrasında Kim Kardashian ile bir ilişki içerisindedir. 24 Mayıs 2014'te Kim Kardashian ile evlenmiştir.