Kim Milyoner Olmak İster’de rekor: Büyük ödül 10 milyon TL’ye çıktı - Son Dakika
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Kim Milyoner Olmak İster’de rekor: Büyük ödül 10 milyon TL’ye çıktı

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Kim Milyoner Olmak İster’de rekor: Büyük ödül 10 milyon TL’ye çıktı
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Türkiye’nin en uzun soluklu bilgi yarışmalarından “Kim Milyoner Olmak İster?”de hem büyük ödül hem de sunucu değişikliğiyle yeni bir dönem başlıyor. 5 milyon TL olan büyük ödülün 10 milyon TL’ye çıkarılmasıyla rekor seviyeye ulaşılırken, yarışmanın yeni sunucusu Cem Öğretir olacak. Öğretir, programı Oktay Kaynarca’dan devralarak izleyicilerin karşısına çıkacak.

ATV’de yayınlanan ve tam 26 yıldır devam eden bilgi yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?”de yeni dönem başlıyor. Yarışmanın büyük ödülü 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye yükseltildi. Yeni tutar, “Türkiye’de verilmiş en büyük para ödülü” olarak duyurulurken programın sunuculuğunu Cem Öğretir üstlenecek. Öğretir, sunuculuk koltuğunu Oktay Kaynarca’dan devralacak.

Kim Milyoner Olmak İster’de rekor: Büyük ödül 10 milyon TL’ye çıktı

BÜYÜK ÖDÜL İKİ KATINA ÇIKTI

Yarışmada daha önce 5 milyon TL olan büyük ödül, yapılan değişiklikle 10 milyon TL’ye çıkarıldı. Böylece yarışmacıların kazanabileceği en yüksek tutar iki katına yükselmiş oldu. Yeni ödül, yarışmanın tanıtımında Türkiye’de verilmiş en büyük para ödülü olarak öne çıkarıldı.

Kim Milyoner Olmak İster’de rekor: Büyük ödül 10 milyon TL’ye çıktı

SUNUCULUK KOLTUĞUNU CEM ÖĞRETİR DEVRALIYOR

“Kim Milyoner Olmak İster?”de ödül miktarının yanı sıra sunucu değişikliği de gündeme geldi. Uzun yıllardır televizyon haberciliğiyle tanınan Cem Öğretir, yarışmanın yeni sunucusu olacak. Öğretir, programı Oktay Kaynarca’dan devralarak yeni dönemde izleyicilerin karşısına çıkacak.

Kim Milyoner Olmak İster’de rekor: Büyük ödül 10 milyon TL’ye çıktı
Cem Öğretir 

26 YILDIR DEVAM EDİYOR 

Türkiye’de ilk kez 7 Mart 2000’de “Kim 500 Milyar İster?” adıyla yayın hayatına başlayan yarışmanın ilk sunucusu Kenan Işık oldu. Show TV ve Kanal D’de yayınlanan program, Türk lirasından altı sıfır atılmasının ardından “Kim 500 Bin İster?” adını aldı. Bir dönem Haluk Bilginer’in de sunduğu yarışma, daha sonra “Kim 1 Milyon İster?” adıyla ekranlara geldi.

2011’de ATV’de “Kim Milyoner Olmak İster?” adıyla yeniden izleyiciyle buluşan yarışmayı Kenan Işık sundu. Işık’ın 2014’te yaşadığı sağlık sorununun ardından programda farklı isimler sunuculuk yaptı. Selçuk Yöntem, Murat Yıldırım ve Kenan İmirzalıoğlu’nun ardından 2024 yılında sunuculuk görevini Oktay Kaynarca üstlendi. Yeni dönemde ise Kaynarca’nın koltuğunu Cem Öğretir devralacak.

Büyük ödülün 10 milyon TL’ye yükselmesi ve sunuculuk değişikliğiyle birlikte “Kim Milyoner Olmak İster?” yeni dönemde izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Oktay KaynarcaCem ÖğretirTelevizyonTürkiyeYarışmaGüncelAtvSon Dakika

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