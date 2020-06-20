Kimliğini evde unutan öğrencinin yardımına jandarma yetişti - Son Dakika

TOKAT'ta, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girmek için geldiği okulda kimliğini evde unuttuğunu fark eden Mustafa Sözen'in yardımına jandarma yetişti. Jandarma aracıyla köyüne gidip, kimliğini alan Mustafa Sözen, sınava girdi.

Niksar ilçesine bağlı Eryaba köyünde yaşayan Mustafa Sözen, LGS sınavına girmek için sabah saatlerinde, Gürçeşme Beldesi Ortaokulu'na geldi. Sınav görevlilerinin kontrol için istediği kimliğini yanına almadığını fark eden Sözen'in yardımına Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yetişti. Hemen okula gelen ekip, Mustafa Sözen ile birlikte 6 kilometre mesafedeki Eryaba köyüne gitti. Evinden kimliğini alan Mustafa, jandarma aracıyla okula geri gelerek sınava girdi.