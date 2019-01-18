Kimya Mühendisleri Odası Numune Alma Personellerine Eğitim Verdi
56 dakika önce
Kimya Mühendisleri Odası Eskişehir Bölge Temsilciliği tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Standart Mevzuatları kapsamında yapı denetim laboratuvarlarında çalışan ve çalışacak olan numune alma personellerine eğitim verildi.
Kimya Mühendisleri Odası Eskişehir
Bölge Temsilciliği tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Standart Mevzuatları kapsamında yapı denetim laboratuvarlarında çalışan ve çalışacak olan numune alma personellerine eğitim verildi.
Resmi Gazetede
yayımlanan yapı denetimi uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik kapsında eğitim almaları zorunlu hale getirilen laboratuvar numune toplama elemanlarına yönelik Kimya Mühendisleri Odası Eskişehir Bölge Temsilciliğince 26 personele eğitim verildi. Kimya Mühendisi Ömer İçemer ve Kimya Mühendisi Macide Lokman'ın sunumlarıyla düzenlenen uygulamalı eğitim sonunda sınavda başarılı olan katılımcılara eğitim sertifikaları takdim edildi. Eğitimde bir konuşma yapan Kimya Mühendisleri Odası Eskişehir Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Çalışır, "Beton agrega deneyleri eğitimi, beton karışım oranları optimizasyonu düzenlenmesi eğitimi, çimento deneyleri eğitimi, hazır betonlara yönelik yapı kimyasalları performans deneyleri eğitimi, hazır betonda çalışan pompa operatörleri, santral operatörleri, laboratuvar teknisyeni eğitimi gibi Kimya Mühendisleri Odası Sürekli Eğitim Merkezi (KİMSEM) kapsamında eğitimlerimizin talep olduğu sürece düzenlemeyi düşünmekteyiz" dedi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:06 Kaynak: İHA
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