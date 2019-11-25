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Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Taraf Devletler Yıllık Konferansı başladı

6 saat önce

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ) Taraf Devletler Yıllık Konferansı başladı.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Taraf Devletler Yıllık Konferansı başladı, System.String[]

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ) Taraf Devletler Yıllık Konferansı başladı.

Örgütün merkezinin bulunduğu Lahey'de bu yıl 24'üncüsü düzenlenen konferansta konuşan KSYÖ Genel Direktörü Fernando Arias, örgütün 2019 yılı çalışmaları ve gelecekle ilgili planları konusunda bilgi verdi.

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin (CWC) uygulanmasının tüm yönleriyle ilerlemeye devam ettiğini belirten Arias, kimyasal silahların yeniden ortaya çıkmasının önlenmesi konusundaki mevcut ve gelecekteki zorlukları karşılamak için örgütün kendisini geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Arias, 7 Nisan 2018'de Doğu Guta'nın Duma ilçesinde yapılan saldırıya ilişkin örgütün Durum Tespit Misyonu'nun (FFM) 1 Mart 2019'da yayımladığı nihai raporuyla ilgili Wikileaks'in geçen hafta ortaya koyduğu iddialara atıfta bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bununla ilgili bazı görüşler tartışma forumlarında yayılmaya devam ederken, araştırmaların bağımsız ve profesyonel sonuçlarını desteklediğimi yinelemek istiyorum."

Arias, geçen yıl haziran ayında örgüte verilen "kimyasal silahları kimin kullandığının tespiti yetkisi" uyarınca oluşturulan Soruşturma ve Tespit Ekibi'nin (IIT), uluslararası standartlara uygun şekilde tamamen işlevsel hale geldiğini de belirtti.

Suriye rejimi tarafından IIT'nin ülkeye girişinin engellenmesine rağmen ekibin çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürdüğüne işaret eden Arias, FFM'in Suriye'de geçmiş yıllarda gündeme gelen kimyasal silah kullanımı iddiası hakkında yaptığı araştırmalarla ilgili ilerleyen süreçte bir raporun yayımlanacağı bilgisini paylaştı.

Arias, kimyasal silahların yanı sıra bilim ve teknolojideki ilerlemelerin kötüye kullanılmasına karşı, uyanık ve güçlü olunmasının önemine vurgu yaparak, "Ortak çalışmalarımızda başarılı olmak için örgüt ile ortak kuruluşlarımız arasında sürdürülebilir ve üretken bir iş birliği şart." değerlendirmesinde bulundu.

Örgütün, hiçbir ülkenin sözleşme dışında kalmamasını sağlamak için çalıştığını kaydeden Arias, kimyasal silahların beyan edilen stoklarının tasfiyesinin ilerleyişi hakkında bilgi verdi.

Türkiye'yi konferansın ilk gününde Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli ve Müsteşar Elçi Alper Yüksel temsil etti.

KSYÖ, 2013 yılında örgüte üye olduktan sonra Suriye'nin deklare ettiği kimyasal silahların tamamını imha etmek üzere ülke dışına taşımıştı.

Beş gün devam edecek konferansta, örgütün gelecek döneme ilişkin çalışmaları ve bütçesi masaya yatırılacak.

Suriye, Lahey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:28 Kaynak: AA
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