Son Dakika Haberleri: Kına gecesinde kavga: 6 yaralı
Son Dakika Güncel Kına gecesinde kavga: 6 yaralı

Kına gecesinde kavga: 6 yaralı

6 saat önce

Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Yıldız ve Bulut aileleri arasında Kozlu köyünde yapılan kına gecesinde çıkan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü.

Sopaların da kullanıldığı kavgada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi aldı.

Kına gecesinde kavga: 6 yaralı

Kağızman, Kozlu, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mardin'de, bir evin bodrumunda 217 canlı akrep ele geçirildi
Gökhan Özoğuz'un 10 Kasım paylaşımı sosyal medyada tepki gördü Kültür Bakanı Ersoy, Atatürk'ün daha önce yayınlanmayan 43 saniyelik görüntüsünü yayınladı Diyanet İşleri Başkanlığından "10 Kasım" mesajı: Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 05:29:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kına gecesinde kavga: 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]