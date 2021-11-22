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Kınık Belediyesi, Tam Bana Göre Festivali'nde yerini aldı - Son Dakika

Kınık Belediyesi, Tam Bana Göre Festivali'nde yerini aldı

22.11.2021 11:11
Kınık Belediyesi, Tam Bana Göre Festivali'nde yerini aldı

Kınık Belediyesi, Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen Tam Bana Göre Festivali'nde açtığı stantta, gençlerle olan projelerini ve Kınık yöresel lezzetlerini sergiledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Başkent Millet Bahçesi'nde açılışı gerçekleşen, Tam Bana Göre Festivali'nde, Gençlere yönelik spor, bilim, kültür ve sanat, etkinlikleriyle Kınık Belediyesi de yer aldı. Kınık Belediyesi etkinliklerini sunarken, Kınık yöresel lezzetlerini tanıtarak ziyaretçilere keyifli dakikalar yaşattı.

Festivale katılım sağlayan Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, "Öncelikle Genel başkan yardımcısıyerel yönetimler başkanı Mehmet Özhaseki'ye, İzmir Milletvekilimiz, yerel yönetimler başkan yardımcısıCeyda Bölünmez Çankırı'ya , Genel Merkez Yerel Yönetimler Gençlik Modellemeleri Ege Bölge Koordinatörü Nuh Dursun Ozan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Gençlere yönelik spor, bilim, kültür ve sanat etkinlikleriyle gençlerimizle buluşuyoruz. Onlar bizim geleceğimiz. Gençlerimizle sık sık bir araya geliyor, gençlerin istek ve taleplerine göre fikir ve projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Geleceğimiz olan yavrularımız için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Kınık Belediyesi, cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kınık Belediyesi, Tam Bana Göre Festivali'nde yerini aldı - Son Dakika


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