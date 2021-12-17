Kınık'da minik öğrenciler Yerli Malı Haftası'nı kutlandı - Son Dakika

Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer,Poyracık ve Kınık'ta bulunan Kınık Belediyesi Aile Yaşam Merkezinde minik öğrencilerle bir araya gelerek Yerli Malı Haftası'nı kutladı.
Yerli malı kullanmanın öneminin anlatıldığı etkinlikte minik öğrenciler, meyve figürlü şapkalarıyla özenle hazırladıkları panonun önünde Başkan Doğruer ile poz vermeyi de ihmal etmediler. Eğitimin eğlence ile birleştiği etkinlikte 3-6 yaş grubu minikler, şarkılar söyleyerek velilerinin evlerinde hazırladıkları birbirinden lezzetli yiyecekleri yediler.
Etkinliğe katılan Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, " Kınık Belediyesi Aile Yaşam Merkezinde eğitim gören öğrencilerimizle yerli malı haftasını kutladık. Minik yavrularımıza şarkılarla, oyunlarla yerli mali kullanmalarının önemini anlattık. Böylelikle hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar." dedi.
Kaynak: Bültenler
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