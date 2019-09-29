Kınık'ta 'kırmızı altın' bereketi

İzmir'in Kınık ilçesinde 'kırmızı altın' olarak adlandırılan domatesin uzun yıllardır ekimi yapılıyor. 2019 üretim yılında Kınık ilçesinde 25 bin dekar araziye sanayi tipi ve yemeklik domates ekimi yapıldı.



İzmir'in Kınık ilçesinde ekimi yapılan domateslerin, üreticiler tarafından salçalık, kurutmalık ve yemeklik olarak salça fabrikalarına, kurutma sergilerine ve piyasaya satışı yapılıyor. Dekarından ortalama 13 ton ürün alan üreticiler toplamda 325 bin ton domates ürünü elde etti. Ürünlerinin büyük bir kısmını ilçede kurulu bulunan domates kurutma firmalarına satıldı. Kınık'ta yetişen 13 kilo yaş domatesten 1 kilo kuru domates elde edildiği ve kuru domatesin tamamına yakınının ihraç edildiği belirtildi. Avrupa ülkelerine ihraç edilen kuru domatesin yüzde 80'inin Bakırçay Ovasında yetiştirildiğini ifade eden Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, "İlçemizde sanayi tipi ve yemeklik çeşit olmak üzere iki çeşit domates ekimi yapılmaktadır. Temmuz ayında hasadı başlayan sanayi tipi domateslerin büyük bir bölümü Kınık ve Bakırçay Ovasında bulunan kurutma sergilerine getirilmektedir. Burada işçiler tarafından kesimi yapılarak kurutulan domatesler tesislerde işlenip genellikle Avrupa ülkelerine ihraç edilmektedir. Domates, Kınık ve ülkemiz ekonomisine getirisi yüksek olan bir üründür. Kınık Belediyesi olarak domates üreticisi ve işletme sahiplerine her türlü desteği veriyoruz. 3 yıldır düzenlediğimiz Hasat Festivallerinde domates ve diğer ürünlerin tanıtımını yaparak ilçeye daha fazla alıcıların gelmesini sağladık" dedi. - İZMİR