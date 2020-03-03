Kınıklılar şehitler için yürüdü - Son Dakika

İzmir'in Kınık ilçesinde, Suriye'nin İdlib kentinde rejimin hain saldırısı sonucu şehit olan askerleri anmak ve Mehmetçiğe destek vermek için yürüyüş düzenlendi.



Kınık ilçesinde onlarca kişi şehitler için yürüdü. Poyracık Atatürk Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe katılan grup, ellerinde Türk bayraklarıyla sloganlar atarak İdlib'teki hain saldırıyı kınadı.



Dev Türk bayraklarıyla yürüyen gruba vatandaşlarda, balkonlarından sloganlar atarak eşlik etti. Yürüyüşün yanı sıra onlarca araç da konvoylar eşliğinde yollara çıkarak destek verdi. Yaklaşık 5 kilometre yürüyen grup, daha sonra şehitler için dua ederek ve İstiklal Marşı okuyarak Kınık Hükümet Konağı'nda yürüyüşü sonlandırdı.



Yürüyüşe ayrıca; Kınık Kaymakamı Erol Türkmen, Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, ilçe müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. - İZMİR