Son Dakika Haberleri: Kira Sertifikası İhracına Yoğun Talep

Kira Sertifikası İhracına Yoğun Talep

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, uluslararası sermaye piyasalarında 3 yıl vadeli gerçekleştirilen kira sertifikası ihracının tutarı 2 milyar dolar oldu.

Kira Sertifikası İhracına Yoğun Talep, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, uluslararası sermaye piyasalarında 3 yıl vadeli gerçekleştirilen kira sertifikası ihracının tutarı 2 milyar dolar oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 13 Şubat'ta uluslararası sermaye piyasalarında kira sertifikası ihraç edildi.

Üç yıl vadeli (21 Şubat 2022) ihracın tutarı 2 milyar dolar ve kira oranı yüzde 5,8 olarak gerçekleşti. Söz konusu ihraç tutarı 21 Şubat'ta hesaplara girecek.

İhraca toplamda 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık 3 katı talep gösterdi. Kira sertifikasının yüzde 47'si Orta Doğu, yüzde 30'u Birleşik Krallık, yüzde 9'u diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 8'i ABD, yüzde 1'i Türkiye ve yüzde 5'i Asya ve diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 5,4 milyar dolar tutarında finansman sağlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:49 Kaynak: AA

Maliye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Açıkladı! Online Tanzim Satışlar Başlıyor Türkiye'den Avusturya'ya Bozkurt Tepkisi: İlişkilerimize Etkileri Olur

Oyuncu Billur Kalkavan, Kendisinden 22 Yaş Küçük Aşkını Anlattı: Çok Mutluyuz Son Dakika! Kültür ve Turizm Bakanlığı: Otelin Yıkıma Başlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 13:08:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kira Sertifikası İhracına Yoğun Talep
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]