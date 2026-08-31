Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi! İşlem sayısı 73 bini geçti - Son Dakika
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Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi! İşlem sayısı 73 bini geçti

Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi! İşlem sayısı 73 bini geçti
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Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi genişliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden hazırlanmasını zorunlu hale getirmeye yönelik çalışma yürütürken, sistem üzerinden bugüne kadar 72 binden fazla sözleşme onaylandı. Bakan Mehmet Şimşek de ev sahibi ve kiracıları işlemlerini e-Devlet üzerinden yapmaya çağırdı.

Türkiye'de milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren kira sözleşmelerinde dijital dönüşüm hızlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, halen isteğe bağlı olarak kullanılan e-Devlet Kira Sözleşmesi İşlemleri hizmetinin tüm kira sözleşmeleri için zorunlu hale getirilmesi üzerinde çalışıyor.

Yeni sistem hayata geçtiğinde kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden hazırlanması öngörülüyor. Ancak zorunluluğun başlayacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir takvim açıklanmış değil.

KİRA SÖZLEŞMELERİ E-DEVLET'E TAŞINIYOR

e-Kira Sözleşmesi uygulamasının ilk aşaması 4 Kasım 2024'te kullanıma açıldı. Sistemde taşınmaz sahibi, e-Devlet'teki "Kira Sözleşmesi İşlemleri" hizmetinden sözleşmeyi hazırlayabiliyor. Kiracı ve varsa kefil de sözleşmeyi yine e-Devlet üzerinden onaylayabiliyor.

Uygulamanın ikinci aşamasına ise 9 Mayıs 2025'te geçildi. Bu aşamayla birlikte emlak danışmanları ve taşınmaz sahibi tarafından yetkilendirilen kişiler de sözleşme hazırlayarak tarafların onayına sunabilmeye başladı.

72 BİN 581 SÖZLEŞME ONAYLANDI

Bakanlığın açıkladığı verilere göre uygulama üzerinden bugüne kadar 72 bin 581 kira sözleşmesi onaylandı. e-Kira sözleşmesi sistemi Türkiye'nin 81 ilinin tamamında kullanıldı.

Bakanlık şimdi sistemi daha da yaygınlaştırmayı ve bütün kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden hazırlanmasını zorunlu hale getirmeyi planlıyor.

EV SAHİBİ VE KİRACI E-DEVLET'TEN ONAYLAYACAK

Sistem yalnızca sözleşmenin dijital ortamda hazırlanmasını sağlamıyor. Kiralanan taşınmazın sahiplik bilgilerinin kontrol edilmesine imkan tanırken, yetkisiz kişilerin kira işlemlerine aracılık etmesinin önüne geçilmesi de amaçlanıyor.

Vatandaşların kira sözleşmelerini ayrıca çeşitli kurumlara sunma yükünün azaltılması ve bürokrasinin hafifletilmesi de uygulamanın hedefleri arasında.

HATA DÜZELTME VE GÜNCELLEME ÖZELLİĞİ DE GELDİ

e-Devlet'teki kira sözleşmesi sistemine 2026 yılında yeni özellikler de eklendi. Onaylanan sözleşmelerdeki yazım, rakam veya bilgi girişine ilişkin maddi hatalar belirli koşullarda düzeltilebiliyor.

Ayrıca kira tutarı, ödeme bilgileri ve tarafların iletişim bilgileri için "Güncelle" fonksiyonu kullanılabiliyor. Güncelleme sonrasında tarafların onayıyla ana sözleşmeye bağlı ek protokol oluşturulabiliyor.

ŞİMŞEK'TEN E-DEVLET ÇAĞRISI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de vatandaşları kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapmaya çağırdı.

Şimşek, sistem sayesinde vatandaşların mekandan bağımsız şekilde, zaman ve belge maliyeti olmadan işlemlerini gerçekleştirebildiğine dikkat çekerek uygulamanın hızlı, kolay ve güvenilir bir yöntem sunduğunu belirtti. Bakanlık, sistemin yaygınlaştırılmasıyla işlemlerin kolaylaştırılmasını ve kayıtlı ekonominin güçlendirilmesini hedefliyor.

ZORUNLULUK İÇİN TARİH HENÜZ AÇIKLANMADI

Mevcut durumda e-Devlet üzerinden kira sözleşmesi hazırlama hizmeti kullanılabiliyor. Bakanlığın tüm kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden hazırlamayı zorunlu hale getirmeye yönelik çalışması ise devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mehmet Şimşek, Mehmet Şimşek, E-Devlet, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Mehmet Şimşek Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi! İşlem sayısı 73 bini geçti - Son Dakika

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