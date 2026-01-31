Kiralık Dairede Aşırı Kurallar Gündem Oldu - Son Dakika
Ekonomi

Kiralık Dairede Aşırı Kurallar Gündem Oldu

Kiralık Dairede Aşırı Kurallar Gündem Oldu
31.01.2026 10:10
Denizli'de bir ev sahibi, 35 bin lira kiralık dairesi için 26 maddelik kural listesi oluşturdu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 3+1 dairesini aylık 35 bin liraya kiraya vermek isteyen bir ev sahibi, ilan sitesinde paylaştığı 26 maddelik kriter listesiyle gündem oldu. Resmi nikahlı aile şartından, evde sigara içilmemesine, mutfak tezgahının ıslak bırakılmamasından, evin 50 günde bir kontrol edilmesine kadar uzanan talepler vatandaşların tepkisini çekti.

Denizli'de 3+1 dairesini 35 bin liraya kiraya vermek isteyen bir ev sahibinin ilan sitesinde paylaştığı 3 sayfalık kriter listesi, sosyal medyada ve kamuoyunda tartışma oluşturdu. İlanda yer alan şartlar arasında yalnızca resmi nikahlı ailelere kiralama yapılacağı, en az bir aile bireyinin memur olması gerektiği, en fazla bir çocuklu ailelerin kabul edileceği belirtildi. Ev içinde sigara içilmesinin kesinlikle yasak olduğu, mutfak tezgahında kirli bulaşık bırakılmaması ve tezgahın ıslak tutulmaması gibi detaylar da dikkat çekti. Ayrıca evde kullanılacak tüm eşyaların ayaklarında zemini korumak için keçe bulunması, eşyalar ile duvar arasında boşluk bırakılması ve evin 50 günde bir kiracının uygunluğunda 15 dakika süreyle kontrol edileceği maddeleri yer aldı. Söz konusu ilan, kiracı adayları ve vatandaşlar tarafından "aşırı kuralcı" bulunarak eleştirildi.

Kendisi de kiralık daireleri olduğunu belirten Mustafa Nak, bu tür şartların doğru olmadığını ifade ederek, "Kiracı parasını veriyorsa her alanda kısıtlayamazsın. Elbette kavga gürültü olmasın gibi temel kurallar olabilir ama bu kadar detaylı ve baskıcı şartlar çok yanlış. Benim de evlerim var, hiç böyle kurallar koymadım. Herkes kimseyi rahatsız etmeden yaşamalı" dedi.

Denizli Ticaret Odası Meclis Divan Katibi ve emlak ofisi sahibi Volkan Gürsoy ise ilanı hayretle karşıladıklarını belirtti. Gürsoy, "Serbest piyasa şartlarında, Kat Mülkiyeti Kanunu'nu aşmamak kaydıyla mal sahibi bazı taleplerde bulunabilir. Bu ilandaki mal sahibinin daha önce yaşadığı olumsuz tecrübeler nedeniyle böyle bir ilan verme ihtiyacı hissettiğini düşünüyoruz. Günümüzde hem kiracı hem de mal sahibi kendini güvence altına almaya çalışıyor. Ancak bu tür durumlar, güncel sözleşmelerle ya da yetki belgeli emlak firmaları aracılığıyla büyük ölçüde önlenebilir. Talihsiz bir olay ve şehrimizde böyle konularla gündeme gelmeyi istemeyiz" ifadelerini kullandı.

Olay, ülke genelinde devam eden kiracı-ev sahibi tartışmalarını bir kez daha gündeme taşırken, ilan kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. - DENİZLİ

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.