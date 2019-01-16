Son Dakika Haberleri: Kiralık Ev Arıyoruz, Bahanesiyle Hırsızlık Yapan 3 Kişi Yakalandı

Kiralık Ev Arıyoruz, Bahanesiyle Hırsızlık Yapan 3 Kişi Yakalandı

21 dakika önce

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesinde "Kiralık ev arıyoruz" bahanesiyle girdikleri binalarda hırsızlık yapan 3 kişi polisin yaptığı başarılı operasyonla suçüstü yakalandı.

Kiralık Ev Arıyoruz, Bahanesiyle Hırsızlık Yapan 3 Kişi Yakalandı, System.String[]
DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesinde "Kiralık ev arıyoruz" bahanesiyle girdikleri binalarda hırsızlık yapan 3 kişi polisin yaptığı başarılı operasyonla suçüstü yakalandı. Yakalanan şahısların sorgusunda Türkiye'nin birçok ilinde aynı bahaneyle evlerin kapılarını zorlayarak hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı.

Olay, Düzce'nin Gümüşova ilçesinde meydana geldi. Vatandaşların 3 kadının evlerin kapılarını zorladıkları ihbarı üzerine Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İhbarın yapıldığı adrese yaptıkları baskında Emine G. (21), Yasemin G. (18) ve E.V. (17) isimli şahıs suçüstü yakaladı. Yakalanan şahıslar olay yerinde polis ekiplerine 18 yaşından küçük olduklarını ve kiralık ev aradıklarını söyleyerek kurtulmak istedi. Ancak polis ekipleri 3 şüpheli şahsı gözaltına alarak Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Şahısların yapılan sorgularında sahte kimlik kullandıkları ve Türkiye'nin birçok ilinde aynı yöntemle hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle arandıkları ortaya çıktı.

Şahıslar Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Düzce Adliyesine sevk edildi. 3 hırsızlık zanlısı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:37 Kaynak: İHA

Gümüşova, Düzce, 3. Sayfa
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