Son Dakika Haberleri: Kiralık Villada Uyuşturucu Ticaretine Polis Baskını

Kiralık Villada Uyuşturucu Ticaretine Polis Baskını

1 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde kiraladıkları villada uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen iki şahıs polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

Kiralık Villada Uyuşturucu Ticaretine Polis Baskını, System.String[]
Aydın'ın Efeler ilçesinde kiraladıkları villada uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen iki şahıs polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan çalışmalar neticesinde, Efeler ilçesindeki bir villaya operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda A.Ş. ve Ş.M isimli şahısların kiralamış oldukları villada yapılan aramada, 7,32 gram esrar, 310,72 gram metamfetemin uyuşturucu maddesi, 3 rulo alüminyum folyo, 104 adet şeffaf poşet ve 3 adet küçük plastik kap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların yaptırılan idrar tahlilleri pozitif çıkarken, iki şahıs işlemleri yapılmak üzere adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Ş. tutuklanarak ceza evine gönderilirken, Ş.M ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:26 Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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