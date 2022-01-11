Kiraz'da sokak hayvanları için bakımevi kurulacak - Son Dakika

İzmir'in Kiraz ilçesinde sokak hayvanları için Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi kurulacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu, yaptığı açıklamada, merkezin 3 bin metrekaresi açık, 950 metre karesi kapalı olacağını aktardı.

İhalenin 27 Ocak'ta yapılacağını belirten Saliha Özçınar Kutlu, şöyle konuştu:

"Tesisimiz, can dostlarımızın kapalı tutulduğu bir barınak değil, tedavi ve aşılamalarının yapıldığı bir bakımevi olarak hizmet verecektir. Gerekli tedavileri yapılarak sağlıklarına kavuşan hayvanlarımız, yine ekiplerimiz tarafından doğal yaşam alanlarına bırakılarak hayatlarına kaldıkları yerden devam edebilecekler. Kiraz'ın önemli problemlerinden biri olan sokak hayvanları konusunda ilçemiz için insancıl bir çözüm üretecek olan Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimizin hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum."