Kırgız yazar Aytmatov doğumunun 91. yılında anıldı - Son Dakika
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Kırgız yazar Aytmatov doğumunun 91. yılında anıldı

7 saat önce

Türk dünyasının ortak değeri Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, doğumunun 91. yılında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki mezarı başında ailesi, meslektaşları ve sevenleri tarafından anıldı.

Kırgız yazar Aytmatov doğumunun 91. yılında anıldı, System.String[]

Türk dünyasının ortak değeri Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, doğumunun 91. yılında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki mezarı başında ailesi, meslektaşları ve sevenleri tarafından anıldı.

Ata Beyit Mezarlığı'ndaki Aytmatov'un kabrine çelenk bırakıldı ve Kur'an-ı Kerim'i okundu.

Aytmatov'un eşi Mariya Aytmatova, AA muhabirine, "91 yıl önce büyük insan dünyaya geldi. Yazdığı eserleriyle halkını ve ülkesini dünyaya tanıttı. Bizim insanlarımız, onun yeteneği ve eserlerinden ilham almaya devam etmeli, onun nasihatlerini yerine getirmeli, dürüst olmalı ve vatanına hizmet etmeli." ifadelerini kullandı.

Talas eyaletinin Şeker köyünde 12 Aralık 1928'de dünyaya gelen Aytmatov, Mayıs 2008'de bir Rus televizyon kanalının belgesel çekimleri için gittiği Tataristan'ın başkenti Kazan'da rahatsızlanmış, tedavi için götürüldüğü Almanya'da 10 Haziran'da vefat etmişti.

Cengiz Aytmatov, Kırgızistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:58 Kaynak: AA
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