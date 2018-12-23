Son Dakika Haberleri: Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov, Antalya'da Anıldı

Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov, Antalya'da Anıldı

3 saat önce

Dünyaca ünlü Kırgız edebiyatçı Cengiz Aytmatov'un doğumunun 90'ncı yıl dönümü anısına, 2018 yılı Cengiz Aytmatov Yılı etkinlikleri kapsamında Antalya'da anma programı düzenlendi.

Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov, Antalya'da Anıldı, System.String[]
Dünyaca ünlü Kırgız edebiyatçı Cengiz Aytmatov'un doğumunun 90'ncı yıl dönümü anısına, 2018 yılı Cengiz Aytmatov Yılı etkinlikleri kapsamında Antalya'da anma programı düzenlendi.

Cengiz Aytmatov'un oğlu eski Kırgızistan Dışişleri Bakanı Askar Aytmatov, Güzeloba Mahallesi Cengiz Aytmatov Parkı'nda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, babasıyla ilgili etkinlikler dolayısıyla Türk halkına teşekkür etti.

"Cengiz Aytmatov'un eserlerine sahip çıktınız, Kırgızistan'da olduğu gibi seviyorsunuz, tanıyorsunuz, okuyorsunuz." diyen Aytmatov, babasının adını taşıyan parkı da Türklerin ve Kırgızların buluştuğu adres olarak değerlendirdi. Konuşmasında duygulu anlar yaşayan Aytmatov, insanların hatırlandıkça yaşadığını ifade ederek, "Hiç şüphem yok, onun ruhu şu an aramızda." dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da sadece Kırgız halkının değil, tüm dünyanın okuyup anladığı, yüzyıllarca güncelliğini koruyan eserleri bırakan bir kişiyi andıklarını söyledi.

Programda, Ulusal Kültürleri Yayma Geliştirme Vakfı Başkanı Aygül Teshebaeva da Cengiz Aytmatov'un hayatı hakkında bilgi verdi.

Kırgızların, yöresel kıyafetleriyle katıldığı programda, Cengiz Aytmatov'un eserleri seslendirildi ve dans gösterileri gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:20 Kaynak: AA

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