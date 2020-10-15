Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov istifa ettiğini açıkladı
15.10.2020 13:09
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, tartışmalı parlamento seçimleriyle başlayan krize son vermek istediğini söyleyerek istifa ettiğini açıkladı.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, tartışmalı parlamento seçimleriyle başlayan krize son vermek istediğini söyleyerek istifa ettiğini açıkladı.
Ceenbekov açıklamasında "Ben güce sarılmıyorum. Kan dökülmesine ve halkına ateş edilmesine izin veren bir cumhurbaşkanı olarak Kırgızistan tarihine geçmek istemiyorum. İstifa kararını aldım" dedi. Ceenbekov, yeni atanan Başbakan Sadyr Japarov'u ve diğer muhalif siyasetçileri, Bişkek'e barışın geri dönebilmesi için destekçilerini başkentten "uzaklaştırmaya" çağırdı.
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