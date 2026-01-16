Kırgızistan'dan Türkiye'ye Teşekkür - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kırgızistan'dan Türkiye'ye Teşekkür

16.01.2026 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan Sağlık Bakanı, Türkiye'nin sağlık alanındaki desteğine teşekkür etti ve işbirliğini vurguladı.

Kırgızistan Sağlık Bakanı Kanıbek Dosmambetov, tıbbi işbirliğinin geliştirilmesine katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek "Türkiye, tıp alanında dostane bir ülke ve güvenilir bir ortaktır." dedi.

Sağlık Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Dosmambetov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Dosmambetov, tıbbi işbirliğinin geliştirilmesine verdiği destek ve katkılarından dolayı Türk tarafına teşekkürlerini ifade ederek, Türkiye ile ikili işbirliğinin stratejik önem taşıdığını vurguladı.

"Türkiye, tıp alanında güvenilir bir ortaktır"

Bakan Dosmambetov, "Bakanlık adına, aktif çalışmaları ve destekleri için Türk tarafına teşekkürlerimi sunarım. Türkiye, tıp alanında dostane bir ülke ve güvenilir bir ortaktır. Özellikle vatandaşlarımıza sunulan ücretsiz tedavi imkanları, uzman yetiştirilmesi, deneyim alışverişi konularında işbirliğimizi daha da derinleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Sağlıkta modernizasyon vurgusu

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un talimatıyla sağlık sisteminde kapsamlı bir modernizasyon sürecinin yürütüldüğünü kaydeden Dosmambetov, ülkesinin gelişmiş tıbbi modellere ve yeni teknolojilere açık olduğunu ifade etti.

Görüşmenin sonunda taraflar, mevcut işbirliği mekanizmalarını yoğunlaştırma ve yeni projeler geliştirme konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanı, Kırgızistan, Diplomasi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan'dan Türkiye'ye Teşekkür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı
Galatasaray’dan Fenerbahçe olay cevap: Eşkıya sürüsü... Galatasaray'dan Fenerbahçe olay cevap: Eşkıya sürüsü...
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli’yi “terör örgütü“ listesine aldı İsrail, İran devlet bankası Bank Melli'yi "terör örgütü" listesine aldı
Adana’da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Yine İspanya yine ırkçılık Tüm polis o ismi arıyor Yine İspanya yine ırkçılık! Tüm polis o ismi arıyor

17:35
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
17:28
MHP’li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli’yi kızdıracak
MHP'li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli'yi kızdıracak
17:05
CHP lideri Özel’den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
16:52
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
16:39
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
16:28
Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi üzücü haberi verdi
Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi üzücü haberi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 18:05:43. #7.11#
SON DAKİKA: Kırgızistan'dan Türkiye'ye Teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.