Kırık Camla Yolculuk: 21 Bin Lira Ceza

İZMİR'de ön kapı camı kırık şekilde yolcu taşıyan ve gerekli güvenlik önlemlerini almayan otobüs firmasına, 21 bin 333 lira idari para cezası uygulandı.

Bazı sanal medya hesaplarında, İzmir Otogarı'nda bir otobüsün kırık kapısını yatakla kapattığına dair görüntüler paylaşılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ekipler, söz konusu görüntünün şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs firmasına ait olduğunu ve otobüsün seyir halindeyken ön kapı camının kırılmasına rağmen gerekli güvenlik önlemlerini almadan yolculuğa devam ettiğini belirledi. Ekipler tarafından otobüs firmasına, yolcu güvenliğini sağlamamaktan 21 bin 333 lira idari para cezası kesildi.