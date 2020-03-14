Kırıkhan Belediyesi, korona virüse karşı dezenfekte çalışması yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkhan Belediyesi, korona virüse karşı dezenfekte çalışması yaptı - Son Dakika

Kırıkhan Belediyesi, korona virüse karşı dezenfekte çalışması yaptı

6 saat önce

Kırıkhan Belediyesi tüm dünyada tedirginliğe neden olan korona virüs tehdidine karşı ilaçlama çalışmalarına ağırlık verdi.

Kırıkhan Belediyesi, korona virüse karşı dezenfekte çalışması yaptı, System.String[]

Kırıkhan Belediyesi tüm dünyada tedirginliğe neden olan korona virüs tehdidine karşı ilaçlama çalışmalarına ağırlık verdi.


Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'un talimatları doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürü Ömer Güder ve ekipleri, özel kıyafetler giyip, maske takarak ilçe genelinde çalışma başlattı. Ekipler, ilçeye bağlı 109 okul ve camileri, kuran kursları, dolmuş durakları gibi kalabalık alanlarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yaptı. Halk sağlığını tehdit eden diğer virüslere karşı önlem aldıklarını belirten Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, "Son günlerde korona virüsü tüm dünyada gündemde. Biz de ilçemizin sağlığı ve huzuru için tedbirlerimizi bir üst seviyeye çıkardık. Halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda ve toplu taşıma duraklarında temizlik ve dezenfekte işlemlerini arttırdık. Belediye ekiplerimiz düzenli olarak çalışmalara devam edecek. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir" diye konuştu. - HATAY

Kırıkhan Belediyesi, Abdulhekin Ayhan, Kırıkhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:31 Kaynak: İHA
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