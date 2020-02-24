Kırıkhan Belediyesinden başarılı sporculara ödül - HATAY - Son Dakika
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Kırıkhan Belediyesinden başarılı sporculara ödül - HATAY

6 saat önce

Dereceye giren sporcuların meclis üyeleri tarafından alkışlanması Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'un konuşması Dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesi HATAY - Kırıkhan Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde bulunan başarılı sporcular altın ile ödüllendirildi.

Dereceye giren sporcuların meclis üyeleri tarafından alkışlanması

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'un konuşması

Dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesi HATAY - Kırıkhan Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde bulunan başarılı sporcular altın ile ödüllendirildi.

19-23 Şubat tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Ashihara Avrupa Şampiyonasında dereceye giren Kırıkhan Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde bulunan sporcular Kırıkhan Belediye Meclis salonunda düznlenen törenle altın ile ödüllendirildiler.

Törende konuşan Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Katıldığı müsabakalarda Kırıkhan Belediyesi Spor Kulübü sporcularının 3 altın madalya elde ettiğini söyledi.

Başkan Yavuz "Avrupa Şampiyonasına katılan 7 sporcumuzun 6 madalya alması kulüp sıralamasında Türkiye 1. si olmuş oldu. Bu bizim için bir başlangıç, daha önce Türkiye Şampiyonasında başarılı olmuştuk şimdi Avrupa Şampiyonasında başarılı olduk." dedi.

Yavuz, Sporculardan bundan sonra Dünya ve Avrasya Şampiyonluğu beklediğini sözlerine ekledi.

Dereceye giren sporcular ise düzenlenen törenin ardından asker selamı verdiler.

Kırıkhan Belediyesinden başarılı sporculara ödül - HATAY

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:10 Kaynak: AA
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