Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde zeytinyağı tenekelerine gizlenmiş 100 bin uyuşturucu hap bulundu, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Araçta narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada, zeytinyağı tenekelerine gizlenmiş 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheliler K.K. ve A.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kırıkhan'da Zeytinyağı Tenekelerinde 100 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?