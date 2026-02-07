Kırıkhan'da Zeytinyağı Tenekelerinde 100 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
Kırıkhan'da Zeytinyağı Tenekelerinde 100 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Kırıkhan\'da Zeytinyağı Tenekelerinde 100 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
07.02.2026 11:52
Uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı, 100 bin hap zeytinyağı tenekelerine gizlenmiş bulundu.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde zeytinyağı tenekelerine gizlenmiş 100 bin uyuşturucu hap bulundu, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada, zeytinyağı tenekelerine gizlenmiş 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheliler K.K. ve A.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Zeytinyağı, Kırıkhan, Güvenlik, Güncel, Hatay, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
