Kırıkkale BA'da 9 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

Misli.com 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Kırıkkale BA'nın 9 futbolcusunun korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Kırıkkale Büyük Anadoluspor basın sözcüsü Hakan Gökkaya'nın yaptığı açıklamada, bu pazar Silivrispor ile yapacağı maç öncesi futbolcu, teknik ekip ve personele uygulanan Covid-19 testlerinde 9 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Futbolcuların ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı kaydedildi.

-İHA-