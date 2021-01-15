Kırıkkale'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Kırıkkale'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kırıkkale'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ve Aranan Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlatıldı. Kent merkezinde İzmir Caddesi'nde bir iş yerinden 18 bin lira değerinde sigara, laptop ve 1000 lira çaldığı öne sürülen E.D, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Ekipler, farklı mahallelerden 5 ayrı evden ziynet eşyası, para, televizyon, laptop, tablet ve çeşitli ev eşyası çaldığı gerekçesiyle aranan M.B'yi, bir evden hırsızlık yapmaya çalıştıkları sırada suç ortağı P.M. ile birlikte suçüstü yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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