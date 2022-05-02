Kırıkkale'de bayram namazı kılındı - Son Dakika

Kırıkkale'de Ramazan Bayramı namazı kılındı, il protokolü ve vatandaşlar bayramlaştı.
Vatandaşlar, bayram namazında Nur Camisi'ni doldurdu. Namaz sonrası Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.
Vali Tekbıyıkoğlu ve Başkan Saygılı, vatandaşlara mutlu, huzurlu ve hayırlı bayramlar diledi.
Cami avlusunda devam eden programda, vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Kaynak: AA
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