Kırıkkale'de Beton Santrali ve Kilit Parke Üretim Tesisi'nin temeli atıldı - Son Dakika

Kırıkkale'de Beton Santrali ve Kilit Parke Üretim Tesisi'nin temeli atıldı

Kırıkkale'de Beton Santrali ve Kilit Parke Üretim Tesisi'nin temel atma töreninde konuşan Vali Yunus Sezer, "Allah razı olsun, Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz her türlü desteği veriyor.

Kırıkkale'de Beton Santrali ve Kilit Parke Üretim Tesisi'nin temel atma töreninde konuşan Vali Yunus Sezer, "Allah razı olsun, Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz her türlü desteği veriyor. Pandemi sürecinde olmamıza rağmen bizim KÖYDES ödeneklerinde herhangi bir kısıtlama olmadı" dedi.

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Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesi Işıklar köyüne yapılacak İl Özel İdaresi Beton Santrali ve Kilit Parke Üretim Tesisi'nin temeli törenle atıldı. Törende konuşan Vali Yunus Sezer, millete güzel hizmetler yapabilmek için bu tesisleri açmayı nasip eden Allah'a şükrettiklerini söyledi. Bunun aynı zamanda omuzlarına yüklenen önemli bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:


"Kırıkkalemizin güzel köylerinin yol ihtiyacı, köylerin içerisindeki düzenlemeler, bunların hepsini giderme açısından önemli hizmetleri hep beraber yapıyoruz. Hepimiz önemli sorumlulukların altına elimizi koyuyoruz. Allah razı olsun, Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz her türlü desteği veriyor. Pandemi sürecinde olmamıza rağmen bizim KÖYDES ödeneklerinde herhangi bir kısıtlama olmadı. Geçen yıl gönderilen ödeneğin aynısı bu yıl da gönderildi. Biz de ilave kaynaklar oluşturarak verilen hizmeti daha da ileriye götürmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki yıl bu zamana kadar birçok köyümüzün kilit parke ve köy içi düzenlemesini tamamlamış olacağız. İnşallah Ağustos'un sonu itibarıyla burada ilk üretimi yapacağız."


Vali Sezer ve beraberindekiler, daha sonra butona basarak, bin metrekare kapalı alana sahip tesise ilk harcı döktü. Temel atma törenine Vali Sezer'in yanı sıra, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Osman Akbaş, Balışeyh Kaymakam Vekili Kübra Kaplan, Belediye Başkanı Ali Dedelioğlu, Vuralhan Grup Şirketler Yönetim Kurulu Başkanı Denizhan Vural, İl Genel Meclis Üyeleri ve muhtarlar katıldı. - KIRIKKALE

Yunus Sezer, Kırıkkale, Balışeyh, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kırıkkale'de Beton Santrali ve Kilit Parke Üretim Tesisi'nin temeli atıldı - Son Dakika Ekonomi

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