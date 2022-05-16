Kırıkkale'de betonla toprak zemin arasına sıkışan yavru köpek kurtarıldı - Son Dakika
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Kırıkkale'de betonla toprak zemin arasına sıkışan yavru köpek kurtarıldı

16.05.2022 14:58
Kırıkkale'de betonla toprak zemin arasına sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde betonla toprak zemin arasına sıkışan köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde betonla toprak zemin arasına sıkışan köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Kadıoğlu Mahallesi Yazı mevkisindeki bir bahçede su kuyusunun betonu ile toprak zemin arasına yavru köpeğin sıkıştığını gören vatandaşlar, kendi imkanlarıyla köpeği çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye giden Yahşihan Belediyesi İtfaiye ekipleri, köpek yavrusunu sıkıştığı yerden çıkardı.

Sahibine teslim edilen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Düştüğü çukurda sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı Düştüğü çukurda sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Kırıkkale, Kadıoğlu, İtfaiye, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de betonla toprak zemin arasına sıkışan yavru köpek kurtarıldı - Son Dakika


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