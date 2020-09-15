Kırıkkale'de damızlık koç dağıtıldı - Son Dakika

Kırıkkale'de Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Özel İdaresince desteklenen 2 proje kapsamında 203 yetiştiriciye birer damızlık koç dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, hayvan pazarında düzenlenen dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, 2020 yılı içerisinde 2 proje ile küçükbaş hayvan yetiştiricilerine toplam 203 damızlık koç dağıttıklarını söyledi.

Projelerle ildeki koyun ve keçilerde verimliliğin artırılmasının amaçlandığını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"TİGEM'e bağlı Kırşehir Malya Tarım İşletmesinden temin edilen 83 Malya ırkı koç ve Konya Gözlü Tarım İşletmesinden temin edilen 120 Akkaraman ırkı koç, ilimiz yetiştiricisine dağıtıldı. İki projede 100 bin lira İl Özel İdaresinin, 145 bin lira Hayvancılık Genel Müdürlüğünün ve 203 bin lira da üreticilerin katkısı olmak üzere toplam 448 bin lira bütçe kullanıldı. Amacımız yetiştiricimizin elinde bulunan koyun sürülerine yüksek verimli damızlık koç katılarak elde edilecek melez yavrular ile verimin artırılmasını sağlamaktır."

Konuşmanın ardından Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünce temin edilen 203 damızlık koç, yetiştiricilere dağıtıldı.