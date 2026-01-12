Raylarda mahsur kalan dolmuşa tren çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Raylarda mahsur kalan dolmuşa tren çarptı

Raylarda mahsur kalan dolmuşa tren çarptı
12.01.2026 01:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de bir hemzemin geçitte rayda mahsur kalan dolmuşa yolcu treni çarptı. Sürücü, tren gelmeden aracını terk ederek son anda kurtuldu. Kazada yaralanan olmazken; dolmuş ağır hasar aldı.

Kırıkkale'de hemzemin geçitte rayda asılı kalan bir dolmuşa yolcu treninin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, sürücünün tren gelmeden hemen önce araçtan inerek son anda kurtulduğu görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Aşağımahmutlar Mahallesi'nde L.T. yönetimindeki dolmuş, bariyerleri kapalı olan hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada tren rayları üzerinde kaldı.

MAHSUR KALAN DOLMUŞA TREN ÇARPTI

Bu sırada Ankara–Kars seferini yapan Doğu Ekspresi'nin yaklaştığını fark eden sürücü aracı terk etti. Kısa süre sonra hızla gelen yolcu treni, rayda mahsur kalan dolmuşa çarptı.

SÜRÜCÜ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan araçta ağır hasar meydana geldi. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza alanında yapılan incelemenin ardından tren seferine devam etti. Hasar gören dolmuş ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Sürücü L.T. hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye atmak" ve "kamu malına zarar vermek" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Raylarda mahsur kalan dolmuşa tren çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siren çaldı, derbi yarım kaldı İtfaiyecilerin refleksi “Helal olsun“ dedirtti Siren çaldı, derbi yarım kaldı! İtfaiyecilerin refleksi "Helal olsun" dedirtti
Londra’daki İran Büyükelçiliği’ne tırmanan protestocu devrim öncesi İran bayrağını astı Londra'daki İran Büyükelçiliği'ne tırmanan protestocu devrim öncesi İran bayrağını astı
Bursa’da lodos duvarı devirdi, altında kalan 10 araç hasar gördü Bursa'da lodos duvarı devirdi, altında kalan 10 araç hasar gördü
Akdeniz’de 4 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
ABD’den Türkiye’nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz
Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti

23:38
Pehlevi’den Trump’a çağrı: İran’ı birlikte yeniden büyük yapalım
Pehlevi'den Trump'a çağrı: İran'ı birlikte yeniden büyük yapalım!
22:36
Galatasaray’dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer İşte o yıldız
Galatasaray'dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer! İşte o yıldız
21:39
Can Yaman’dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ’’İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım’’
Can Yaman'dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ''İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım''
20:49
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
20:45
Serdar Saatçı Süper Lig’e veda etti Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
19:35
Aralarında İstanbul ve Ankara da var Çok sayıda kentte eğitime kar arası
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 01:47:39. #7.11#
SON DAKİKA: Raylarda mahsur kalan dolmuşa tren çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.