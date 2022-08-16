Kargo aracından 13 kilo 879 gram esrar çıktı: 1 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Kargo aracından 13 kilo 879 gram esrar çıktı: 1 tutuklama

16.08.2022 10:09

Kırıkkale'de durdurulan kargo aracında yapılan aramada, 13 kilo 879 gram esrar ele geçirildi.

Kırıkkale'de durdurulan kargo aracında yapılan aramada, 13 kilo 879 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Polis, doğu illerinden batı illerine kargo aracıyla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı. Kargo aracı, Kırıkkale- Ankara D-200 kara yolu üzerindeki trafik kontrol noktasında durduruldu. Polis ekiplerince yapılan aramada 24 paket halinde 13 kilo 879 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.T. isimli şahıs ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs, tutuklandı. - KIRIKKALE

YORUMLAR
500
Kırıkkale'de kargo aracında 13 kilo 800 gram esrar bulundu Kırıkkale'de kargo aracında 13 kilo 800 gram esrar bulundu Son dakika haberleri... Başkent EDAŞ, yılın ilk yarısında Çankırı ve Kırıkkale'de yatırımlarını tamamladı Son dakika haberleri... Başkent EDAŞ, yılın ilk yarısında Çankırı ve Kırıkkale'de yatırımlarını tamamladı
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kargo aracından 13 kilo 879 gram esrar çıktı: 1 tutuklama - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:29 Pakistan'da tankerle otobüsün çarpıştığı korkunç kazada onlarca kişi öldü
16:10 İngiltere'de ağız kanseri olan genç kızın dilini kasık etiyle tedavi ettiler
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
16:03 Fenerbahçe'nin forveti Avrupa'ya transfer oldu!
16:19 Davada sürpriz gelişme! Elon Musk, Twitter'ı köşeye sıkıştırdı
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:34 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 17:10:18. #1.11#
SON DAKİKA: Kargo aracından 13 kilo 879 gram esrar çıktı: 1 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement