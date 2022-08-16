Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Polis, doğu illerinden batı illerine kargo aracıyla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı. Kargo aracı, Kırıkkale- Ankara D-200 kara yolu üzerindeki trafik kontrol noktasında durduruldu. Polis ekiplerince yapılan aramada 24 paket halinde 13 kilo 879 gram esrar ele geçirildi.

Kırıkkale 'de durdurulan kargo aracında yapılan aramada, 13 kilo 879 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kargo aracından 13 kilo 879 gram esrar çıktı: 1 tutuklama - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.