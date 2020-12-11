Kırıkkale'de "En Güzel Köy Benim Köyüm Projesi" devam ediyor - Son Dakika

Kırıkkale Valiliğince başlatılan "En Güzel Köy Benim Köyüm Projesi" kapsamında köylerin çehresi değişmeye devam ediyor.

Proje kapsamında, Karakeçili ilçesine bağlı Akkoşan köyünde etkinlik düzenlendi. Köylerin girişinden itibaren eksiklerin tamamlandığı proje kapsamında, metruk yapılar yıkılıyor ve görüntü itibarıyla kötü durumda olan binaların dış cephesi boyanıyor.

Vali Yunus Sezer, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ve vatandaşlar da proje kapsamında görevlilerle kilit parke döşedi, bazı görevliler ise duvar boyadı.

Sezer, etkinlikte yaptığı konuşmada, "En Güzel Köy Benim Köyüm Projesi"ni Akkoşan köyünde de başlattıklarını ve pandemi kurallarına uyarak güzelleştirme çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.

Çevre düzenlemeleri, metruk evlerin köyden temizlenmesi, kamu binalarının yeniden hizmete sunulması, mezarlıkların düzenlenmesi gibi birçok faaliyetin proje kapsamında aynı anda devam ettiğini vurgulayan Vali Sezer, "İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde bütün köylerimizi aynı standara kavuşturmaya uğraşacağız. Projeye destek veren köylülerimize, köy derneklerimize, bütün kurumlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Etkinliğe, Karakeçili Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara, MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu ile köylüler katıldı.